Дания будет давать третью дозу вакцины от Pfizer или Moderna тем, кто имел прививки от различных производителей
Датчанам будут предлагать третью дозу м-РНК вакцины производства Pfizer или Moderna, если они получили прививки AstraZeneca
Об этом пишет DR .
Отмечается, что Национальный совет здравоохранения Дании решил предлагать еще одну дозу матричной РНК-вакцины (Pfizer или Moderna) людям, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca и вторую инъекцию мРНК-вакциной.
В Минздраве страны напомнили, что в марте Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за осложнений в виде тромбоза после ее введения.
Читайте также: Дания и Румыния выделит Украине 600 тыс. доз COVID-19 - Еврокомиссия
К тому времени около 150 тыс. граждан успели сделать прививку - в основном это работники здравоохранения, социальной сферы и пожилые люди.
Однако сейчас некоторые страны позволяют пересечь границу только людям, у которых было две прививки одной вакциной.
Сейчас в Министерстве здравоохранения Дании не определили, как будет организован и реализован этот процесс, одновременно отмечается, что прививать третьей вакциной будут после завершения программы вакцинации населения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.02
- Актуальное
- Важное