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Дания будет давать третью дозу вакцины от Pfizer или Moderna тем, кто имел прививки от различных производителей

26 июля, 2021 понедельник
18:14
Мир

Датчанам будут предлагать третью дозу м-РНК вакцины производства Pfizer или Moderna, если они получили прививки AstraZeneca

Об этом пишет DR .

Отмечается, что Национальный совет здравоохранения Дании решил предлагать еще одну дозу матричной РНК-вакцины (Pfizer или Moderna) людям, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca и вторую инъекцию мРНК-вакциной.

В Минздраве страны напомнили, что в марте Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за осложнений в виде тромбоза после ее введения.

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К тому времени около 150 тыс. граждан успели сделать прививку - в основном это работники здравоохранения, социальной сферы и пожилые люди.

Однако сейчас некоторые страны позволяют пересечь границу только людям, у которых было две прививки одной вакциной.

Сейчас в Министерстве здравоохранения Дании не определили, как будет организован и реализован этот процесс, одновременно отмечается, что прививать третьей вакциной будут после завершения программы вакцинации населения.

Дания
Коронавирус
Pfizer
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