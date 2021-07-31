Данилюк ударил Милованова на собственном дне рождения. ФОТО
Бывший министр финансов и секретарь СНБО Александр Данилюк ударил советника главы Офиса президента и экс-министра экономики Тимофея Милованова на собственном дне рождения
Об этом сообщает Украинская правда.
Драка произошла 30 июля на праздновании дня рождения Данилюка. В определенный момент Милованов и Данилюк начали ссориться, а после того, как Милованов сказал: "Тебе вспомнить, как ты при Януковиче работал?", Данилюк его ударил со словами: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".
Милованов в facebook подтвердил факт драки и назвал Данилюка неадекватным. За несколько часов до этого он постился совместные фото с экс-министром финансов и поздравлял его с праздником.
Отмечается, что 29 июля комиссия во главе с Миловановым не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности, признав несоответствующим его диплом Университета Индианы.
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