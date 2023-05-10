Данилов: Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ

Об этом Данилов сказал во время национального телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В кабинете верховного главнокомандующего, президента нашей страны, будет приниматься крайнее решение относительно сроков и направлений (контрнаступления – ред.). И когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", - заявил Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, военное руководство Украины работает над вариантами по контрнаступлению.

"У нас есть несколько вариантов (контрнаступления – ред.). Они все находятся в работе. И в зависимости от тех обстоятельств, которые будут на то или иное время, будут приниматься те или иные решения. Не нужно ожидать или не ожидать. Мы уже доказали, что мы непобедима нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", - говорится в заявлении Алексея Данилова.