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Главная война с Россией Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие, способное поражать цели на территории РФ

Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие, способное поражать цели на территории РФ

7 февраля, 2023 вторник
13:38
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина владеет оружием собственного производства, которое способно поражать цели на территории России

Об этом Данилов рассказал в интервью CNN .

По его словам, Украине никто не запрещает поражать цели на российской территории собственным оружием и ответил утвердительно на вопрос, есть ли оно в наличии.

"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, оно у нас есть", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.


 
Алексей Данилов
Военные новости
оружие для Украины
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