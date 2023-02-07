Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие, способное поражать цели на территории РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина владеет оружием собственного производства, которое способно поражать цели на территории России
Об этом Данилов рассказал в интервью CNN .
По его словам, Украине никто не запрещает поражать цели на российской территории собственным оружием и ответил утвердительно на вопрос, есть ли оно в наличии.
"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, оно у нас есть", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
- 5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами дальностью 150 км по территории России.
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