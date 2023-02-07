Об этом Данилов рассказал в интервью CNN .

По его словам, Украине никто не запрещает поражать цели на российской территории собственным оружием и ответил утвердительно на вопрос, есть ли оно в наличии.

"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, оно у нас есть", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.