Данилов: Запад поможет Украине в случае наступления РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в случае полномасштабного вторжения РФ партнеры поддержат Украину
Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
Он отметил, что западные партнеры знают о ситуации на украинско-российской границе и готовы помочь Украине, если Россия будет наступать.
"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, наступать ли Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом. В случае и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", - заявил Алексей Данилов.
Справка: Время "Ч" – это время начала военной операции.
- 22 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил , что Украина стремится к силовому урегулированию ситуации на Донбассе, а также пригрозил серьезными последствиями этого.
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