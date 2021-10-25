Данилов: Я за жесткую президентскую республику

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Данилов отметил, что в Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика. Поэтому он считает, что по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что она идет, зачем и так далее", - отметил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в истории Украины трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, имеет свои корни, для этого должны пройти века", - добавил он.

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