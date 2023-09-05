Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что одной из основных задач РФ, проводящей псевдовыборы на оккупированных территориях, есть намерение забрать жителей в свою армию
Об этом он написал в X (Twitter) .
"Одна из главных задач, решаемых российскими властями, проводя так называемый единый день голосования, - ввести временно оккупированные территории в правовое поле Российской Федерации, чтобы построить мобилизационную инфраструктуру, заставить их принять гражданство и готовить "новых граждан Российской Федерации" к принудительному призыву в армию", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, как можно сорвать планы окупантов.
"Деятельность движения сопротивления, выход из оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов, а главное - освобождение украинских земель Силами обороны Украины являются комплексными мерами по срыву планов насильственной русификации в истории Украины, начиная с Петра I и Екатерины II", - подытожил он. .
- 31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.91
- EUR Покупка 40.25Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное