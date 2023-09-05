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Главная Война с Россией Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва

Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва

5 сентября, 2023 вторник
22:06
Война с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что одной из основных задач РФ, проводящей псевдовыборы на оккупированных территориях, есть намерение забрать жителей в свою армию

Об этом он написал в X (Twitter) .

"Одна из главных задач, решаемых российскими властями, проводя так называемый единый день голосования, - ввести временно оккупированные территории в правовое поле Российской Федерации, чтобы построить мобилизационную инфраструктуру, заставить их принять гражданство и готовить "новых граждан Российской Федерации" к принудительному призыву в армию", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, как можно сорвать планы окупантов.

"Деятельность движения сопротивления, выход из оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов, а главное - освобождение украинских земель Силами обороны Украины являются комплексными мерами по срыву планов насильственной русификации в истории Украины, начиная с Петра I и Екатерины II", - подытожил он. .

  • 31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.
Россия
російська армія
оккупированные территории
Алексей Данилов
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