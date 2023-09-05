Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва

Об этом он написал в X (Twitter) .

"Одна из главных задач, решаемых российскими властями, проводя так называемый единый день голосования, - ввести временно оккупированные территории в правовое поле Российской Федерации, чтобы построить мобилизационную инфраструктуру, заставить их принять гражданство и готовить "новых граждан Российской Федерации" к принудительному призыву в армию", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, как можно сорвать планы окупантов.

"Деятельность движения сопротивления, выход из оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов, а главное - освобождение украинских земель Силами обороны Украины являются комплексными мерами по срыву планов насильственной русификации в истории Украины, начиная с Петра I и Екатерины II", - подытожил он. .