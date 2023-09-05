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Эксклюзив

Данилов: война будет продолжаться, пока Украина не освободит все свои территории от врага

5 сентября, 2023 вторник
17:38
Война с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война будет продолжаться, пока российские оккупанты не освободят все наши территории

Об этом Данилов рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентам Еспресо.TV.

"Будет сложно. Я хочу, чтобы все понимали, что мы находимся в состоянии войны. Некоторые уже могут это забыть и считают, что это закончилось - нет, она в активной фазе. И до тех пор, пока мы ее не закончим, не освободим все наши территории она будет продолжаться", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Данилов прокомментировал важность получения Украиной истребителей F-16 в войне с российскими оккупантами.

"Если у нас с вами нет преимущества в воздухе, то это очень сложно", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалиции, принимают коллегиальное решение.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

20 августа Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила, что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Португалия присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

Впоследствии стало известно , что Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.

На польском заводе планируется производить 70-80% конструкции корпуса истребителей F-16 до конца следующего года.

Вечером среды, 30 августа, стало известно, что часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке на F-16.

В этот день Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16.

3 сентября Резников заявил, что Украина может начать применять самолеты F-16 весной 2024 года.

російська армія
военные силы Украины
окупанти
F-16
Алексей Данилов
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