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Данилов: Вопросы разрешений на выезд за границу мужчин рассмотрят на заседании Ставки

8 мартa, 2023 среда
01:10
война с Россией Алексей Данилов

На ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрят вопрос выдачи разрешений на выезд за границу для мужчин призывного возраста

Об этом сообщил в эфире общенационального марафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, цитируемый Укринформом.

Данилов отметил, что на заседании Ставки, которое в ближайшее время созовут по поручению президента, в повестке дня будет вопрос – кто, сколько и какие ведомства давали разрешения на выезд мужчинам за границу. По этому вопросу должны отчитываться министры.

Данилов также высказался за усиление ответственности на законодательном уровне по условиям выезда за границу мужчин призывного возраста.

"К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность командировки делать за границу для выполнения тех или иных функций, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре. Шесть человек уехали представлять страну как артисты, и к сожалению, эти артисты не вернулись в Украину. Более того, начинают дерзко комментировать и выкладывать в соцсети, что они так умны, что кто-то должен воевать… Таким артистам не место, он в другом месте будет выступать, если только вернется на территорию нашей страны", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что все должны прилагать усилия для победы. Те, кто не может воевать, должны работать и платить налоги, а те, кто не может работать, должны помогать по мере своих возможностей.

"Но вот так позорить страну – это не позволено никому", – добавил он.

  • На днях стендап-комик Андрей Щегаль оказался в центре скандала: в интервью Роману Скрипину он заявил, что бежать из Украины – право каждого. А выбор ребят, ушедших защищать в Украину, – гибнуть.
  • После этого вышло еще одно видео, в котором стендапер назвал украинцев "крысами" и подчеркнул, что все, кому не понравились его слова, завидуют ему, ведь тоже хотели бы уехать за границу, но не могут.
  • Затем Щегаль попросил прощения у украинцев за свои оскорбительные высказывания и попытался объяснить слова о выборе военных погибать
Военное положение
Алексей Данилов
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