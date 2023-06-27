Данилов: вопрос нашей победы – это вопрос фрагментации России

Об этом он сказал в выступлении на международной конференции "Украина и НАТО в преддверии Вильнюсского саммита: от поддержки через победу до членства", сообщает корреспондент Укринформа.

Данилов подчеркнул, что Россия в том виде, в каком она существует сегодня, будет нести угрозу любому своему соседу и что главный вопрос для мира сейчас – что делать с РФ дальше.

"Вопрос, что делать с Россией, - это ключевой вопрос сегодня, стоящий на повестке дня. Мы настаиваем, что до тех пор, пока Россия будет находиться в том состоянии, в котором она есть, она будет нести угрозу любому своему соседу и не только. И это ключевой вопрос. И вопрос нашей победы - это вопрос фрагментации России, природной фрагментации, чтобы она стала той Россией, какой должна быть", - объясняет секретарь СНБО.

Он сказал, что Россия - "последняя страна, имеющая колонии", и отметил, что Чечня и Бурятия не имеют отношения к РФ.

Данилов также считает, что мятеж Пригожина показал, что Россия – это неконтролируемая территория, а не государство

"В пятницу начали происходить события, которые показали, что никакой России как государства не существует. Есть абсолютно неконтролируемая территория, у которой нет власти, у которой нет никакого президента Путина, нет войска. Вооруженные парни захватили штаб в городе Ростов, им никто не сопротивлялся, с ними общались как с родными. Подождите, что же это страна?" - объяснил он.

Данилов также отметил, что Россия развалится, поскольку "так построен мир".