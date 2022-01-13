Данилов: военные "игрища" РФ возле украинской границы мобилизовали Запад

Об этом он рассказал Украинской правде .



"Мы, конечно, благодарим и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, которые нарастили возможности проведения разведывательных мероприятий на украинской территории", - заметил секретарь СНБО.



Он добавил, что крайне важно также проведение западных военных учений - как сил НАТО, так и совместных с Украиной, "что очень нервирует россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства".



По словам секретаря СНБО, отдельным вопросом есть постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море, особенно судов с ракетным вооружением".



"Что касается военных "игрище" России у украинской границы, то они сыграли с россиянами злую шутку. Вместо того, чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и, мне кажется, даже сделали невозможное - разозлили его", - подчеркнул Алексей Данилов.



Он отметил, что вопрос агрессии РФ постоянно находится в повестке дня под тем или иным углом, а меры по отражению возможного наступления России системны.

Напомним, Алексей Данилов заявил , что прямой подготовки к агрессивным действиям России, если что-то серьезное произойдет завтра, нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb