Данилов: военное положение Путина в аннексированных регионах – это подготовка к массовой депортации украинцев
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объявленное РФ военное положение на территории оккупированных регионов Украины необходимо для изменения этнического состава регионов
Об этом Данилов написал в твиттере.
"Военное положение Путина в аннексированных регионах – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказанным", - отметил Данилов.
- Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
- По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное