Данилов: военное положение Путина в аннексированных регионах – это подготовка к массовой депортации украинцев

Об этом Данилов написал в твиттере.

"Военное положение Путина в аннексированных регионах – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказанным", - отметил Данилов.

Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.

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