Данилов: Весной ВСУ будут в Севастополе, Донецке и Луганске
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск
Об этом он написал в twitter.
По словам Данилова, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.
"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - подчеркнул он.
- В ноябре начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны и он уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.
- На вечер 6 декабря на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивал усилия на ведении наступления. На Купянском, Новопавловском направлении вел оборонительные действия, а на Херсонском – оборонялся и проводил усиление группировки войск. На Запорожском – противник пытался улучшить тактическое положение, а по некоторым другим направлениям вел обстрел.
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