Об этом он написал в twitter.

По словам Данилова, зима станет ключевым этапом в борьбе за независимость Украины.

"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске", - подчеркнул он.

6 декабря 1919 г. начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!???????? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

В ноябре начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны и он уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.

На вечер 6 декабря на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивал усилия на ведении наступления. На Купянском, Новопавловском направлении вел оборонительные действия, а на Херсонском – оборонялся и проводил усиление группировки войск. На Запорожском – противник пытался улучшить тактическое положение, а по некоторым другим направлениям вел обстрел.

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