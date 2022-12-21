Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны", – отметил Данилов.

Секретарь Совбеза считает, что агрессора давно нужно огородить забором, чтобы закрыть раз и навсегда.

"И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы Российскую Федерацию давно бы должны были закрыть раз и навсегда, если бы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации", - подчеркнул он.

13 декабря в Генштабе сообщили, что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах.

Впоследствии появилась информация, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Чтобы восполнить потери, оккупанты мобилизуют офицеров в отставке

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