Данилов: В РФ рассматривают общую мобилизацию и закрытие границ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране общей мобилизации
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны", – отметил Данилов.
Секретарь Совбеза считает, что агрессора давно нужно огородить забором, чтобы закрыть раз и навсегда.
"И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы Российскую Федерацию давно бы должны были закрыть раз и навсегда, если бы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос общей мобилизации", - подчеркнул он.
- 13 декабря в Генштабе сообщили, что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах.
- Впоследствии появилась информация, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Чтобы восполнить потери, оккупанты мобилизуют офицеров в отставке
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