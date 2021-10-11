Данилов: Украинцы смогут получить доступ к данным по недропользованию и местных бюджетов
Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал расширение открытых модулей системы "СОТА": украинцам станут доступны данные о недропользовании, местных бюджетах и налогах
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:
- мониторинг ситуации с COVID-19;
- состояние здравоохранения Украины;
- самоуправления в контексте децентрализации;
- реестр лиц, в отношении которых применены санкции.
"Вскоре ждите открытые модули по недропользованию, местных бюджетах и налогах", - подчеркнул Данилов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное