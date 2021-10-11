Данилов: Украинцы смогут получить доступ к данным по недропользованию и местных бюджетов

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, в глобальной информационно-аналитической системе "СОТА" украинцам уже доступны в открытом доступе:

мониторинг ситуации с COVID-19;

состояние здравоохранения Украины;

самоуправления в контексте децентрализации;

реестр лиц, в отношении которых применены санкции.

"Вскоре ждите открытые модули по недропользованию, местных бюджетах и налогах", - подчеркнул Данилов.

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