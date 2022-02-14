Данилов: Украина не видит предпосылок для полномасштабного вторжения РФ 16 или 17 февраля

Об этом он сказал на брифинге 14 февраля, передает Еспресо.TV .



"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не видим, мы этого не видим", - сказал он.



Данилов подчеркнул, что Украина готова к провокациям со стороны РФ.



"Я говорю о полномасштабном наступлении. Мы его, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день не видим. Могут ли быть какие-то неприятности со стороны Российской Федерации? Да, могут. Мы к этому готовы. Но мы не понимаем, как в XXI веке, 22 года, другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите, пожалуйста, что это такое? Как это называется – геноцид, терроризм, как это называть?" – отметил секретарь СНБО.



Кроме этого, спикер ВР Руслан Стефанчук назвал информационные сообщения о возможном наступлении 16-17 февраля "атакой против Украины".



"Сегодня у нас прошла искренняя коммуникационная дискуссия, где были заданы вопросы от всех лидеров политических фракций и групп, которые есть в парламенте. Они получили всю необходимую информацию, развеяли 80% мифов, с которыми пришли. Это очень важно. Конечно, эта встреча проходила под режимом государственной тайны, поэтому, я думаю, детали о ней вам не скажут ни я, ни вышедшие коллеги, но все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в те дни, которые всеми определяются, не будет , потому что это составляющая информационной атаки против Украины", - подчеркнул он.



Стефанчук призвал сохранять спокойствие, чтобы избежать последствий для системы безопасности Украины.



"Были приведены соответствующие факты, контрдействия, совершаемые правительством, нашими коллегами из силового блока, из разведывательного блока, поэтому мы сейчас сходимся в едином мнении: самое важное сегодня всем на уровне людей, на уровне парламента, сохранять две вещи – это спокойствие и единение друг с другом. И это, мне кажется, то, что позволит избежать любых последствий как для финансово-экономической системы государства, как для системы безопасности государства, так и для Украины как государства в целом", - сказал Стефанчук.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.