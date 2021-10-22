Данилов: Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что правительству и НАК "Нафтогаз" поручено определить условия для дополнительного транзита в ЕС по меньшей мере 55 млрд кубометров газа в год
Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО, обнародованном Офисом президента Украины в Facebook.
"Постановили следующее: Кабмину вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО Оператором ГТСУ определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год", - сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, украинская ГТС способна прокачать такой объем.
Данилов отметил, что Украина сейчас имеет контракт на транспортировку из РФ 40 млрд кубометров газа в год.
Секретарь СНБО также добавил, что Молдова обратилась к Украине за помощью, чтобы справиться с газовым кризисом.
"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от премьер-министра Молдовы с просьбой о помощи Молдове определенным объемом газа с учетом того шантажа, который делает сейчас Газпром", - сказал Данилов.
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