Данилов: Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа

Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО, обнародованном Офисом президента Украины в Facebook.



"Постановили следующее: Кабмину вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО Оператором ГТСУ определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год", - сказал Данилов.



По словам секретаря СНБО, украинская ГТС способна прокачать такой объем.



Данилов отметил, что Украина сейчас имеет контракт на транспортировку из РФ 40 млрд кубометров газа в год.



Секретарь СНБО также добавил, что Молдова обратилась к Украине за помощью, чтобы справиться с газовым кризисом.



"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от премьер-министра Молдовы с просьбой о помощи Молдове определенным объемом газа с учетом того шантажа, который делает сейчас Газпром", - сказал Данилов.

Напомним, ранее Украина предложила свои подземные хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС.