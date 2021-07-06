Данилов: СНБО ввела санкции в отношении 100 украинцев из списка Минфина США

Об этом Данилов сказал в интервью "24 канала" .



"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 4 умерли. Относительно 100 из этих людей СНБО ввела санкции, они уже введены. В отношении остальных мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал Данилов .



Секретарь СБНО уточнил, что санкции ввели на последнем заседании органа.



"Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО ввела санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.