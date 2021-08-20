Данилов: СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко

Об этом он заявил во время брифинга после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

Данилов отметил, что у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.

"У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что на одном из заседаний могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например с водопроводом.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его приглашали на заседание СНБО .

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