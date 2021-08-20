Данилов: СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что увольнять мэра города может только Кабмин
Об этом он заявил во время брифинга после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.
Данилов отметил, что у них нет таких полномочий, но СНБО может обсуждать общую ситуацию в Киеве.
"У нас нет таких полномочий, это полномочия Кабмина", - подчеркнул он.
Секретарь СНБО добавил, что на одном из заседаний могут рассмотреть ситуацию в Киеве, например с водопроводом.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его приглашали на заседание СНБО .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное