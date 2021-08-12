Данилов: СНБО готовит заседание по сохранению лесов

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания Межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - подчеркнул он.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "масштабное облеснение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента О национальной безопасности Украины в экологической сфере и меры по сохранению и воспроизводству лесов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекту "Зеленая страна", который предусматривает увеличение площади лесов на 1 млн га в течение десяти лет.