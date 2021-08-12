Данилов: СНБО готовит заседание по сохранению лесов
Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание на тему реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "масштабное облеснение Украины"
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания Межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.
"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - подчеркнул он.
На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "масштабное облеснение Украины".
Участники также обсудили выполнение указов президента О национальной безопасности Украины в экологической сфере и меры по сохранению и воспроизводству лесов.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекту "Зеленая страна", который предусматривает увеличение площади лесов на 1 млн га в течение десяти лет.
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