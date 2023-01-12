Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал РБК-Украина.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных Силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов по тем или иным видам вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении" , – заметил он.

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А процесс освоения танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, будет происходить "очень и очень быстро", отмечает Данилов.

10 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо отметил: существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" примут формулу по передаче Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2.

Уже 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

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