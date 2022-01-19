Данилов: сейчас на границе с Украиной находятся 127 тыс. российских военных, а для полномасштабного вторжения РФ понадобится минимум миллион

Об этом на брифинге во второй день конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.Tv.



Он отметил, что с 2014 года ситуация у границ никогда не была спокойной. Кроме того, президент и военное руководство страны держат ситуацию на контроле.



По словам Данилова, с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". Это позволит усилить обороноспособность Украины.



"Территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору", - сказал Данилов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный сказал, что Украине грозит не 100 тыс. военных РФ, а миллионное войско".