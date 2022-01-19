Данилов: сейчас на границе с Украиной находятся 127 тыс. российских военных, а для полномасштабного вторжения РФ понадобится минимум миллион
Для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится миллион военных, сейчас на границе с Украиной их примерно 127 тысяч
Об этом на брифинге во второй день конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.Tv.
Он отметил, что с 2014 года ситуация у границ никогда не была спокойной. Кроме того, президент и военное руководство страны держат ситуацию на контроле.
По словам Данилова, с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". Это позволит усилить обороноспособность Украины.
"Территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору", - сказал Данилов.
- Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный сказал, что Украине грозит не 100 тыс. военных РФ, а миллионное войско".
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