Данилов: СБУ участвовала в обоих подрывах Крымского моста
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму
Об этом он заявил в телемарафоне.
Журналистка задала вопрос Данилову, действительно ли Украина уже подтверждает свои заявления, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели.
"Вы знаете, мы периодически не только подтверждаем, а громко подтверждаем своими действиями", - ответил секретарь.
Он подчеркнул, что украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые Россия считала защищенными на 100%.
"Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимающие участие в первом и втором случае", - подчеркнул Данилов.
- 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя подрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил , что СБУ предпринимала для этого "определенные меры".
- 26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил , что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.
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