Данилов: СБУ участвовала в обоих подрывах Крымского моста

Об этом он заявил в телемарафоне.

Журналистка задала вопрос Данилову, действительно ли Украина уже подтверждает свои заявления, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели.

"Вы знаете, мы периодически не только подтверждаем, а громко подтверждаем своими действиями", - ответил секретарь.

Он подчеркнул, что украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые Россия считала защищенными на 100%.

"Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимающие участие в первом и втором случае", - подчеркнул Данилов.