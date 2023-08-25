Данилов: Россия не может победить Украину военным способом. Поэтому у нее есть план "Б"
Россия осознает, что не может победить Украину военным способом, поэтому делает ставку на внутреннюю дестабилизацию нашей страны
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".
"Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это из-за внутренней дестабилизации попытаться поколебать нашу страну", - сказал он.
В то же время чиновник заверил, что Украина не теряет бдительности.
"Не допустим к событиям, на которые рассчитывает Российская Федерация за счет тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах", - сказал Данилов.
Он уточнил, что эти "эксперты" находятся вне Украины.
"А тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", - отметил секретарь СНБО.
- Ранее Данилов заявлял, что Россия продолжает скрытую мобилизацию .
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