Данилов: Россия не может победить Украину военным способом. Поэтому у нее есть план "Б"

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".

"Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это из-за внутренней дестабилизации попытаться поколебать нашу страну", - сказал он.

В то же время чиновник заверил, что Украина не теряет бдительности.

"Не допустим к событиям, на которые рассчитывает Российская Федерация за счет тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах", - сказал Данилов.

Он уточнил, что эти "эксперты" находятся вне Украины.

"А тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", - отметил секретарь СНБО.