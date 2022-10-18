Об этом Данилов рассказал в интервью ERR .

По его словам, запрет Совета национальной безопасности и обороны касается только переговоров лично с Путиным, а другие вопросы "выносятся за скобки".

"СНБО возглавляет президент, поэтому это было и его непосредственное решение, за которое единогласно проголосовали все члены СНБО. Первый пункт этого решения говорит, что пока президентом Российской Федерации является Путин, с ним наша страна не будет вести никаких переговоров. Другие вопросы, консультации и т.д. выносим за скобки этого вопроса. Речь идет именно о Путине", - сказал Данилов.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

4 октября Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.

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