Данилов рассказал, при каких условиях Украина может получить ядерное оружие
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие в будущем, но назвал вариант, как его можно получить другим способом
Об этом он заявил в телемарафоне "Единые новости".
"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", - сказал Данилов.
Однако он подчеркнул, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им предоставляют страны-члены НАТО.
"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", - считает секретарь СНБО.
- Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. Так, в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийству президентов Украины и Польши.
- В начале июля он в очередной раз заявил , что "ядерный апокалипсис" не только возможен, но вполне вероятен, "потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство - Россию".
- Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины в случае успеха контрнаступления ВСУ.
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