Об этом Данилов сказал в интервью Бабелю .

В ответ на вопрос о том, что он был одним из тех, кто в конце января и в середине февраля говорил, что СНБО не видит угрозы полномасштабного вторжения, Данилов ответил, что власть готовилась к нападению РФ, но конкретную дату агрессии определить было невозможно.

"Мы к войне готовились с первого дня. С первого дня, как заступили на свои должности. Просто каждый по-своему представляет подготовку. И когда говорят, что должны были сообщить о начале великой войны 24 февраля, то это физически невозможно сделать. Почему? А если бы 24 февраля война не началась, а началась бы 25? Кстати, помните, как нам обещали, что война начнется с 10 по 15 января? Обещали, что начнется накануне Нового года? Таких сообщений было больше, чем достаточно", - отметил Данилов.

22 августа Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb