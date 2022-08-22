Данилов рассказал, почему власти заранее не предупредили о дате полномасштабного вторжения РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти не предупредили граждан, что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически
Об этом Данилов сказал в интервью Бабелю .
В ответ на вопрос о том, что он был одним из тех, кто в конце января и в середине февраля говорил, что СНБО не видит угрозы полномасштабного вторжения, Данилов ответил, что власть готовилась к нападению РФ, но конкретную дату агрессии определить было невозможно.
"Мы к войне готовились с первого дня. С первого дня, как заступили на свои должности. Просто каждый по-своему представляет подготовку. И когда говорят, что должны были сообщить о начале великой войны 24 февраля, то это физически невозможно сделать. Почему? А если бы 24 февраля война не началась, а началась бы 25? Кстати, помните, как нам обещали, что война начнется с 10 по 15 января? Обещали, что начнется накануне Нового года? Таких сообщений было больше, чем достаточно", - отметил Данилов.
- 22 августа Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.
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