Данилов рассказал, кто в окружении Путина предложил разрушить обстрелами энергетику Украины
Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко является "главным идеологом" уничтожения энергетической инфраструктуры Украины
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.
"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в Росатоме хорошо разбирается в сфере энергетики", - написал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.
- Напомним, только 31 октября Россия выпустила по территории Украины ракеты разных типов и БПЛА, общая стоимость которых составляет около $760 млн.
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