Данилов рассказал, что Путин ставит задачу до 9 мая закончить войну парадом победы
Секретарь СНБО напомнил, что у оккупантов есть сакральный день - 9 мая
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.
"Он (Путин, - ред.) сейчас переформатирует свои войска для того, чтобы дальше наносить удары по нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем: не радуйтесь на сегодня оттого, что якобы кто-то их добровольно покидает. Это работа нашей армии, это работа наших Вооруженных Сил, когда мы освобождаем свои города один за другим. За каждым таким освобождением стоит гибель наших ребят, защищающих нашу страну", - сказал секретарь СНБО.
Он напомнил, что у захватчиков есть сакральный день - 9 мая.
"И до 9 мая Путин ставит задачу закончить парадом победы эту войну. Нам нужно понимать, что у нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться никому не советую", - сказал Алексей Данилов.
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