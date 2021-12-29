Данилов: Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части

Об этом он заявил в интервью "Настоящее время".



"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того, как Путин захватил Крым, ему нужно зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задача для него номер один", – сказал секретарь СНБО.



По его словам, "воплотить задуманное" Путин хочет по пути внутренней дестабилизации в Украине.



"С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно посредством внутренней дестабилизации", - пояснил Данилов.



Он добавил, если РФ не удастся выполнить свои цели, тогда как вариант может использоваться оружие.



"Но мы к этому готовы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый госпереворот" и у России не было другого выбора, как аннексировать Крым.

Президент РФ Владимир Путин подозревает, что в Украине якобы готовится третья военная операция.