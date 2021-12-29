Данилов: Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на две-три части
Об этом он заявил в интервью "Настоящее время".
"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того, как Путин захватил Крым, ему нужно зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задача для него номер один", – сказал секретарь СНБО.
По его словам, "воплотить задуманное" Путин хочет по пути внутренней дестабилизации в Украине.
"С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно посредством внутренней дестабилизации", - пояснил Данилов.
Он добавил, если РФ не удастся выполнить свои цели, тогда как вариант может использоваться оружие.
"Но мы к этому готовы", - подчеркнул секретарь СНБО.
- Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый госпереворот" и у России не было другого выбора, как аннексировать Крым.
- Президент РФ Владимир Путин подозревает, что в Украине якобы готовится третья военная операция.
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