Данилов: промедление с современным вооружением – это поощрение РФ к дальнейшей войне
Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов призвал Запад предоставить ВСУ современное вооружение, заявив, что дозировка военной помощи является ошибкой, только поощряющей Россию к войне
Об этом Данилов рассказал в колонке на сайте Украинской правды.
"Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страхов, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, – ошибочна в основе. Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение кремля не наоборот", – пишет секретарь СНБО.
Кроме того, он убежден, если бы Черноморский флот РФ был полностью или частично уничтожен, это могло бы побудить страну-агрессора искать скорее путь к миру.
"Полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, являющаяся решаемой задачей, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из развязанной войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы дальнейшие события. ", – объясняет Данилов.
- 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
- 12 сентября сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности , которые сразу оснащены кассетными боеприпасами.
- Накануне сообщалось , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.
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