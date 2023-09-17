Данилов: промедление с современным вооружением – это поощрение РФ к дальнейшей войне

Об этом Данилов рассказал в колонке на сайте Украинской правды.

"Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страхов, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, – ошибочна в основе. Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение кремля не наоборот", – пишет секретарь СНБО.

Кроме того, он убежден, если бы Черноморский флот РФ был полностью или частично уничтожен, это могло бы побудить страну-агрессора искать скорее путь к миру.

"Полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, являющаяся решаемой задачей, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из развязанной войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы дальнейшие события. ", – объясняет Данилов.