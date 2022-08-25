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Главная война с Россией Данилов призывает готовиться к затяжным боям с Россией: у нас будет большая война с ней

Данилов призывает готовиться к затяжным боям с Россией: у нас будет большая война с ней

25 августа, 2022 четверг
07:13
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал нынешнюю ситуацию на фронте и заявления чиновников о контрнаступлении

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

Данилов подчеркнул, что "какой-то рукбикон" не пройден и не нужно ожидать, что все мгновенно закончится. Напротив, у нас будет "большая" война с Россией, и нам необходимо приложить много усилий для победы.

"Это очень-очень сложная вещь. Война вообще очень сложная вещь. Нам нужно набраться терпения. Будет сложно – легко не будет", – говорит чиновник.

Более того, Данилов отмечает, что нам нужна такая победа, которая навсегда отобъет желание РФ "насиловать" Украину. По его словам, делать это она начала еще в 2004 году, когда под ее влиянием были незаконно внесены изменения в Конститутцию Украины.

"Нам нужна такая победа, чтобы раз и навсегда сломать позвоночник той твари, которая есть на территории Российской Федерации, которая постоянно посягает на чужие территории", – заявил глава СНБО.

Он отметил, что для оккупантов уничтожение нашего народа – это сакральная цель, поэтому победить Украине нужно сейчас. В противном случае – это будет просто откладывание войны на неопределенный срок.

Также секретарь СНБО прокомментировал заявления некоторых высоких должностных лиц относительно контрнаступления. К примеру, Михаила Подоляка, который сейчас выполняет свою функцию как советника главы Офиса президента. Доступ к информации о предстоящих действиях ВСУ имеет лишь узкий круг лиц, в которые он, по мнению Данилова, не входит.

Кроме того, Алексей Данилов поделился тем, что россияне не пытались с ним связаться так, как, например, с министром обороны. Он сказал, что разговаривать с россиянами – это пустая трата времени.

"Вы знаете мое отношение к россиянам. Они со мной разговаривать не могут, потому что я с ними не разговариваю. ... Они постоянно наставивают на своем: нас нет, мы – искусственная нация", – заявил Данилов.

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