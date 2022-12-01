Данилов призвал украинцев не жить в ожидании вражеского ракетного обстрела
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев не жить в ожидании нового ракетного обстрела РФ, ведь власти всех предупредят
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вам об этом сообщат. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует эффективная система оповещения, и посоветовал черпать информацию о возможных обстрелах только из официальных источников, поскольку Россия производит много вбросов в инфопространство.
- Ранее в ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине.
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