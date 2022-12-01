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Главная война с Россией Данилов призвал украинцев не жить в ожидании вражеского ракетного обстрела

Данилов призвал украинцев не жить в ожидании вражеского ракетного обстрела

1 декабря, 2022 четверг
13:28
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев не жить в ожидании нового ракетного обстрела РФ, ведь власти всех предупредят

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вам об этом сообщат. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложна", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует эффективная система оповещения, и посоветовал черпать информацию о возможных обстрелах только из официальных источников, поскольку Россия производит много вбросов в инфопространство.

  • Ранее в ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине.

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Алексей Данилов
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