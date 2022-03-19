Данилов призвал МАГАТЭ приехать на захваченные россиянами украинские АЭС
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал МАГАТЭ прислать своих представителей на Запорожскую и Чернобыльскую атомные электростанции, захватившие российские войска
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Террористы захватили две ядерные станции и весь институт МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала. Где их работники на этих станциях? Они бы должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях. У меня большая просьба ко всем представителям МАГАТЭ , пришлите, пожалуйста, на ЧАЭС и ЗАЭС своих представителей, чтобы вы убедились в том, что там все происходит по нормам и нормативам, которые есть на ядерных объектах", - заявил Данилов.
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