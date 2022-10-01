Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хочу заметить очень простую и довольно интересную вещь: вы помните выступление Лаврова, когда он говорил, что они защищают не русских, они защищают русскоязычных. Так вот, эти русскоязычные не будут учить ни немецкий, ни казахский или какой-нибудь другой язык". Они определенное время будут иметь большие проблемы с этими людьми, которые сегодня бегут от той беды, которая есть на территории РФ, конечно, если бы те 420 тысяч, которые сегодня сбежали из РФ, стали бы на защиту своих прав и начали их отстаивать в конце концов. , в первую очередь, право на жизнь, может была бы другая ситуация", - подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что когда началась война в Украине, на западных границах стояли очереди из женщин и детей, искавших убежищ от бомбардировок и обстрелов, а из российской федерации, на территории которой нет боевых действий, бегут мужчины. При этом большая разница между Украиной и Россией, считает секретарь СНБО.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

Россияне начали массово бежать от мобилизации за границу или в соседние страны.

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