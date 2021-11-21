Данилов предположил, зачем Россия стягивает войска к границе с Украиной

Об этом Данилов заявил во время участия в работе Halifax International Security Forum, сообщает СНБО в facebook.

По словам Данилова, Россия стягивает войска для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов.

Он добавил, что недавние действия России, в частности публикация Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для них уже не существует.

Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.