Об этом он сказал Reuters .

По его словам, украинское руководство ожидает, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.

"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — сказал Данилов.

Он отметил, что Кремлю нужно продемонстрировать какой-то результат своим гражданам к годовщине полномасштабного вторжения.

Данилов подчеркнул, что враг не отказывается от планов оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.