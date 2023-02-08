Данилов предположил вероятность наступления россиян на Харьковщине и Запорожье
Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил вероятность наступления российских оккупантов в Харьковской или Запорожской областях
Об этом он сказал Reuters .
По его словам, украинское руководство ожидает, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.
"Попытки наступления либо на Харьковском, либо на Запорожском направлении, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — сказал Данилов.
Он отметил, что Кремлю нужно продемонстрировать какой-то результат своим гражданам к годовщине полномасштабного вторжения.
Данилов подчеркнул, что враг не отказывается от планов оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.
- Ранее издание FT писало, что Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.
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