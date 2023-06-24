Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона .

По его словам, существует предположение, что россияне могли необходимые комплектующие для ракет до введения санкций.

"Мы предупредили всех партнеров о том, что мы нашли в изделиях, производимых на территории Ирана и России, компоненты, принадлежащие компаниям из стран-партнеров. Но мы считаем, что это были закупки, сделанные заранее, до 24 февраля 2022 года" , – сказал Данилов.

Он добавил, что Украина наблюдает за комплектацией российского оружия и будет информировать партнеров в случае обнаружения подсанкционных деталей.

"Если появится обход санкций, мы будем обязательно информировать партнеров, чтобы прекратить это раз и навсегда. После первых случаев, я точно знаю, что компании, которые этим занимались, это прекратили", – заверил Данилов.