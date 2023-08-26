Данилов предполагает, что в Украине может состояться дополнительный призыв

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского радио".

В то же время, он не отрицает, что дополнительный призыв может состояться, но в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. , потому что все идет по плану, который сегодня есть", — отмечает Алексей Данилов.

Впрочем, секретарь СНБО предполагает: дополнительный призыв может быть. "Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", — говорит он.