Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетами
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские ракеты должны уничтожаться еще до их запуска
Об этом Данилов написал в twitter .
По его словам, Украине нужна современная система противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, которые помогут применить новую стратегию в борьбе с российскими обстрелами.
"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения – современная ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море" , – написал Данилов.
- 7 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
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