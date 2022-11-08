Об этом Данилов написал в twitter .

По его словам, Украине нужна современная система противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты, которые помогут применить новую стратегию в борьбе с российскими обстрелами.

"Россия, переговоры. Главное условие президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины. Гарантия выполнения – современная ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море" , – написал Данилов.

7 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

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