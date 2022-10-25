Об этом он пишет в своем twitter .

Данилов отметил, что это единственная гарантия того, что Россия во второй раз не уничтожит Грозный – столицу Чечни. По его мнению, если своевременно не уничтожить РФ, россияне вернутся убивать чеченских женщин и детей.

2 октября ВСУ под Херсоном уничтожил и базу оккупантов. Помогли "тиктокерские способности" кадыровцев.

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