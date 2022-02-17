Данилов: полномасштабной военной операции со стороны РФ не видим, но есть провокации, чтобы Украина начала отвечать военным путем
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает сегодняшнее обострение на Донбассе провокацией
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Если речь идет о полномасштабной операции, то мы такого не видим. Что мы сегодня видим: провокации со стороны РФ, они их наносили постоянно. Сегодня была дерзкая и массированная провокация. Какова была цель? Чтобы мы начали военным путем отвечать мощно , чтобы обвинить нас в том, что мы якобы причастны к тому, что сегодня они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов.
Он добавил, что Украина должна проявить сдержанность и не отвечать на провокации.
- По состоянию на 22.00 17 февраля российские оккупационные войска 50 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевое травмирование, трое мирных жителей испытали контузии.
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