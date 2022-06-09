Об этом сообщает Радио "Свобода".

"Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО по этому поводу по приграничным областям (говорилось о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы должны получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, сейчас первоочередная задача Украины – дать военный ответ российской армии.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга – Ред.), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно побороть врага. И здесь мы должны быть едины", – отметил секретарь СНБО.

В настоящее время российские войска контролируют части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ установила сухопутное сообщение захваченных территорий Украины с оккупированным Крымом.

8 июня на facebook-странице нардепа, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку кафиров, где он отмечает, что "Россия здесь всерьез и навсегда!", имея в виду Херсонщину. Он кичится участием в совещании, при участии первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, и сообщает о сотрудничестве с оккупантом.

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