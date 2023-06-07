Об этом он сказал в эфире "Свобода утро".

Секретарь СНБО объяснил, что россияне сделали это в ожидании украинского контрнаступления.

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды - ред.). Он был 18,16 метра, они его подняли до 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больший вред создать во время подрыва", - говорит Данилов.

Он также отмечает, что подрыв Каховской ГЭС – прямой приказ Путина.

"Команда на этот террористический акт давалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не даются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", - говорится в заявлении.

Секретарь СНБО считает, что хотя разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начало затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не помешает контрнаступлению ВСУ. В то же время Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.