Об этом Данилов заявил в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, может ли Украина уступить России территории, которые она оккупировала в 2014 году, скажем, в обмен на членство в НАТО, секретарь СНБО ответил отрицательно.

"Мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но мы не прекращали за них бороться, и мы не прекращали ее защищать, потому что это наше. Это наша конституция, это наши законы, это наша земля. Пусть выступающие с такими предложениями отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели, их дети", - возмутился Данилов.

Он добавил, что территориальными уступками можно только подстрекнуть террористов и назвал российского диктатора Владимира Путина современным Адольфом Гитлером.

"Нельзя подстрекать террористов. Потому что в будущем их желание захватывать, захватывать и еще раз захватывать будет только усиливаться. Это опасная практика. Они берут пример с фашистской Германии. Поэтому у нас очень хорошая память. Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера – он просто современный Гитлер", – убежден Данилов.

18 октября Алексей Данилов заявил, что консультации Украины с Россией и дальше возможны, несмотря на запрет СНБО на переговоры с Владимиром Путиным.

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