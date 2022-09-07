Об этом Данилов рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, по данным разведки, Беларусь пока не планирует вступать в войну против Украины, но Украина внимательно наблюдает за ситуацией в соседнем государстве.

"Будут ли они наступать, будут ли оттуда делать что-то… Я могу сказать, что мы контролируем эту ситуацию, мы получаем каждый день данные разведки по тем делам, которые там происходят. Мы понимаем, что происходит непосредственно в обществе, у тех граждан, у которых есть паспорт Беларуси. Как будут разворачиваться события – будем наблюдать… Пока наша разведка считает, что этого не будет", – сказал Данилов.

Он отметил, что Россия не отказалась от своей первоначальной цели в войне против Украины, поэтому исключать возможности повторного наступления на Киев нельзя.

"Россияне не исключают для себя вопрос, который они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу, – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они своих планов не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось, и будем считать, что вряд ли удастся", – убежден Данилов.

7 сентября Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не будет продолжаться годами.

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