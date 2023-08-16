Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о подготовке российских террористов к теракту на Курской АЭС
Об этом секретарь СНБО сообщил в эфире национального телемарафона.
По словам Данилова, Украина не имеет никакого отношения к планам РФ устроить провокацию на Курской атомной электростанции.
"Я не знаю, какими нужно быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции. Мы не убиваем их детей, в отличие от них. Если есть атаки наших ВСУ, то это исключительно объекты военного назначения", - пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Данилов подчеркнул, что Украина не атакует никакие гражданские объекты, школы, больницы и детские сады.
- В ноябре прошлого года украинская разведка узнала, что россияне хранят на территории Курской АЭС ракеты до комплексов С-300.
- 15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовят провокацию на Курской АЭС и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.
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