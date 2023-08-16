Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС

Об этом секретарь СНБО сообщил в эфире национального телемарафона.

По словам Данилова, Украина не имеет никакого отношения к планам РФ устроить провокацию на Курской атомной электростанции.

"Я не знаю, какими нужно быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции. Мы не убиваем их детей, в отличие от них. Если есть атаки наших ВСУ, то это исключительно объекты военного назначения", - пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что Украина не атакует никакие гражданские объекты, школы, больницы и детские сады.