Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

"86 человек, граждан нашей страны, отвечают одному из четырех критериев. Для того чтобы человека признали олигархом, он должен соответствовать трем критериям. Первый критерий мы прошли и выяснили, что 86 граждан нашей страны подпадают под этот критерий. Далее следуют следующие критерии. три критерия. Как только мы будем понимать, какова будет цифра по второму критерию, мы обязательно вас проинформируем и мы работаем таким образом, чтобы общество обладало информацией", - рассказал он.

По словам Данилова, в процессе действия упомянутого закона часть граждан уже принимает решение как распоряжаться собственностью, чтобы не попасть в реестр олигархов.

"Мы приветствуем такие вещи, когда люди сознательно делают такие шаги, потому что работавшая в нашей стране олигархически-клановая система должна быть прекращена. Мы за то, чтобы у нас были мощные бизнесмены, чтобы были люди, занимающиеся бизнесом, но когда сочетаются монополии, медиа, политика, бизнес – это недопустимые вещи, это будет мешать развитию нашего общества", - отметил секретарь СНБО.

В свою очередь, комментируя информацию об указе президента о лишении некоторых лиц гражданства, Данилов подчеркнул, что такие документы закрыты: "Указы, касающиеся гражданства, содержат персональные данные. Будут ли опубликованы эти указы, я не могу сказать, я не работаю в Офисе президента".

По его словам, лишение гражданства не означает, что лицо избежит статуса олигарха, если подпадает под три из четырех критериев.

"Если человек действует на территории нашей страны, законодатель говорит, что не имеет значения гражданином какой страны он есть. Он может быть не гражданином страны, но признанным у нас олигархом. Если он действует на территории нашей страны и имеет три из четырех критериев, которые записал наш законодатель. Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас, как олигарх? Да, может, если ведет деятельность на территории нашей страны", - уточнил секретарь СНБО.

13 июля министр юстиции Денис Малюска заявил, что Ринат Ахметов не отвечает двум критериям для признания олигархом после выхода из медиабизнеса и составления депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским.

20 июля в СНБО сказали, сколько человек в Украине подпадают под действие закона о деолигархизации.

20 июля в СМИ появилось сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

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