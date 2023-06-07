Данилов объяснил, почему Запад осторожно комментирует подрыв Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС, который осуществили россияне, подпадает под определенные нормы международного права, поэтому некоторые страны пока сдержанно и осторожно освещают эту тему
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Он пояснил, что совершенное подпадает "под определенные уголовные процессы и под Женевскую конвенцию".
"Террористический акт Российской Федерации подпадает под действие международного права и трактуется как нанесение ядерного удара. Потому что те повреждения, которые нанесла РФ, именно так трактует международное право", - подчеркнул Данилов.
По его мнению, именно это и есть причина того, что некоторые страны очень осторожно к этому относятся, они хотят изучить все.
"Хотя я не понимаю, что здесь можно изучать. С 24 февраля 2022 года все вполне понятно. Рашисты пришли на нашу землю, и все происходящее, какие-то действия - это потому, что они ворвались на нашу землю", - сказал секретарь. СНБО.
Данилов убежден, что в ближайшее время мы получим реакцию мирового сообщества на эти события. И что цивилизованный мир будет на нашей стороне и никакого изменения позиции по отношению к Украине не произойдет.
Данилов добавил, что РФ доказала уже всему миру, что является страной-террористом номер один в мире.
"Я неоднократно говорил, что Усама бен Ладен был маленьким мальчиком по сравнению с Путиным, который уничтожает все, что видит на своем пути", – сказал он.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild 7 июня упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие в помощи с ликвидацией последствий подтопления из-за взорванной РФ Каховской ГЭС. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что обратился к руководству ООН, МККК и другим международным гуманитарным организациям, чтобы они помогли спасти людей на временно оккупированных территориях Херсонщины, оказавшихся в опасности из-за подрыва дамбы.
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