Данилов объяснил, почему украинцев не предупредили о начале полномасштабного вторжения РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцев заранее не предупредили о начале полномасштабного российского вторжения, чтобы не допустить паники
Об этом Данилов рассказал в интервью Wirtualną Polska.
На вопрос, почему украинцы прямо не услышали, что начнется полномасштабная война и не кажется ли секретарю СНБО, что такое предупреждение помогло бы избежать многих жертв, он ответил, что власти не имели права допустить паники.
"Мы не могли допустить паники. Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения, и никто не спешит привлекать его к ответственности", - сказал Данилов.
В то же время он подчеркнул, что украинские власти готовились к вторжению.
"Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство того, что подготовка к войне велась", - отметил Данилов.
- 22 августа Алексей Данилов заявил, что власти не предупредили граждан, что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное